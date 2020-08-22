عمرو جمال يقود تشكيل طلائع الجيش أمام طنطا بالدوري

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة طنطا بعد قليل في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمنمنافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: عاصم صلاح ،أحمد سامي، علي أحمد، بوشا
خط الوسط: محمد أشرف روقة، عمرو السيسي، عمار حمدي، كريم طارق
خط الهجوم: أحمد سمير، عمرو جمال
يحتل الطلائع المركز الـ16 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن نظيره طنطا.
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