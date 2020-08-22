عمرو جمال يقود تشكيل طلائع الجيش أمام طنطا بالدوري

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة طنطا بعد قليل في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام Advertisements خط الدفاع: عاصم صلاح ،أحمد سامي، علي أحمد، بوشا خط الوسط: محمد أشرف روقة، عمرو السيسي، عمار حمدي، كريم طارق خط الهجوم: أحمد سمير، عمرو جمال يحتل الطلائع المركز الـ16 برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن نظيره طنطا.

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