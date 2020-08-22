أحمد ياسر ريان يقود تشكيل الجونة أمام نادي مصر

أعلن بيدرو بارني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر، على ستاد خالد بشارة بعدقليل في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.
جاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: إسلام طارق
خط الدفاع: باسم علي، محمود الجزار، لؤي وائل، جوناثان نجويم
خط الوسط: سيرج أكا، أكرم توفيق، إسلام محارب، أحمد مجدي، أحمد حمدي
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
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