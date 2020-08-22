محمد صلاح يعلن تشكيل طنطا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، بعد قليل في تمام الساعة الرابعة ضمن منافسات الجولة الـ21 من

جاء تشكيل طنطا كالتالي:

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محمد أشرف، إيهاب سمير، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه، أحمد سالم صافي، حسام غالي، محمد

أسعد، وليد عادل، جون أفيري، أحمد الألفي، إسلام فؤاد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد فتحي، محمود مسعود، أحمد الشناوي، محمد ماجد أونش، محمود منصور، حسين فيصل، أحمد سعيد أوكا، محمد ناجي "جدو"، أحمد فهمي بكر.