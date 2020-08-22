جولة في رأس الفرنسي كارتيرون قبل مباراة القمة 120

كارتيرون ليس بالمدرب الجديد على الكرة المصرية بشكل عام ولا على مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بشكل خاص، لذلك ستكون قراءته للمباراة أسهل، نظرًا لأنه قام بتدريب الأهلي من فترة ليست بالبعيدة، وقام بتدريب معظم اللاعبين الموجودين حاليًا في صفوف الأحمر، حيث وصل بهم إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

ما يدور في رأس كارتيرون قبل لقاء القمة:

باتريس كارتيرون لا يشغله نقاط المباراة كثيرًا من حيث المنافسة على لقب

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الدوري، حيث إن البطولة تكاد تكون حُسمت للنادي الأهلي، ولكن ما يهم المدرب الفرنسي هو عدم خسارة المباراة، لما تحمله من أهمية كبيرة بالنسبة للجماهير البيضاء، لكن في الواقع أن المدرب الفرنسي يبحث عن الفوز في المباراة لتأثيرها المعنوي الكبير على لاعبي فريقه قبل المواجهة الحاسمة أمام الرجاء المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهذا الأهم بالنسبة له، حيث يتطلع كارتيرون لإهداء الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن الفريق الأبيض منذ ما يقارب العقدين من الزمن.

التشكيل المتوقع للزمالك:

من المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بكامل نجومه، حيث يفكر في البدء بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع، وفي يمين الدفاع حازم إمام، وعلي اليسار محمد عبدالشافي، وفي خط الوسط طارق حامد بجوار فرجاني ساسي، وأوباما صانع ألعاب، وعلى اليمين أحمد سيد زيزو، وعلى اليسار المغربي أشرف بن شرقي، وفي الهجوم مصطفى محمد، مهاجم صريح.