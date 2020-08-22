كارتيرون ليس بالمدرب الجديد على الكرة المصرية بشكل عام ولا على مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بشكل خاص، لذلك ستكون قراءته للمباراة أسهل، نظرًا لأنه قام بتدريب الأهلي من فترة ليست بالبعيدة، وقام بتدريب معظم اللاعبين الموجودين حاليًا في صفوف الأحمر، حيث وصل بهم إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.
ما يدور في رأس كارتيرون قبل لقاء القمة:
باتريس كارتيرون لا يشغله نقاط المباراة كثيرًا من حيث المنافسة على لقب
التشكيل المتوقع للزمالك:
من المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بكامل نجومه، حيث يفكر في البدء بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع، وفي يمين الدفاع حازم إمام، وعلي اليسار محمد عبدالشافي، وفي خط الوسط طارق حامد بجوار فرجاني ساسي، وأوباما صانع ألعاب، وعلى اليمين أحمد سيد زيزو، وعلى اليسار المغربي أشرف بن شرقي، وفي الهجوم مصطفى محمد، مهاجم صريح.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في رأس الفرنسي كارتيرون قبل مباراة القمة 120 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.