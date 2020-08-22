نجم مانشستر يونايتد يمثل أمام المحكمة بعد عراك مع الشرطة اليونانية

مثل هاري ماجوير لاعب مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، أمام المحكمة ، بعد عراك مع الشرطة اليوناينية ، لتؤجل الجلسة إلي يوم الثلاثاء المقبل ،بقرار من المحكمة.

وتم تحديد موعد محاكمة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يوم الثلاثاء ، ولم يعلق المدافع الإنجليزي بعد مغادرته المحكمة اليوم

وقالمانشستر يونايتد في بيان له : "عقب المثول أمام المحكمة اليوم نلاحظ تأجيل القضية

للسماح للفريق القانوني بالنظر في ملف القضية.

وأضاف "هاري دفع بأنه غير مذنب في التهم. سيكون من غير المناسب للاعب أو النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات بينما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها".

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وقال مكتب المدعي العام في سيروس يوم الجمعة إن "ثلاثة أجانب" اعتقلوا بعد مشادة مزعومة مع ضباط الشرطة في

ميكونوس يوم الخميس.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان إن الضباط حاولوا فض مشاجرة بين مجموعتين خارج حانة وأن الأجانب الثلاثة قاموا بعد ذلك بالشتائم والاعتداء على أحد الضباط.

وزعم البيان أنه بعد وصولهم إلى مركز شرطة ميكونوس ، قاوم المعتقلون الثلاثة بشدة ودفعوا وضربوا ثلاثة من رجال الشرطة" وأن "أحد المعتقلين حاول تقديم نقود حتى لا تكتمل محاكمتهم".

وتقول الشرطة إنه تم فتح ملف يتضمن اتهامات "بالعنف ضد المسؤولين ، والعصيان ، والإيذاء الجسدي ، والإهانة ، ومحاولة رشوة مسؤول"