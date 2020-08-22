جولة في رأس فايلر قبل قمة الأهلي والزمالك

يشغل تفكير السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الأفكار قبل لقاء القمة الـ120 ضد الزمالك في التاسعة من مساء اليوم السبت.

يحل الأهلي ضيفًا على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم السبت، في قمة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة 21 بالمسابقة.

تستعرض بوابة "الوفد" ما يدور داخل أذهان رينيه فايلر قبل ساعات من انطلاق قمة الزمالك والأهلي.

أزمة الغيابات:

يعاني النادي الأهلي بشكل كبير من الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، بسبب الإصابات مثل محمود متولي، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد محمود، كريم نيدفيد وسعد سمير، وأيضًا غياب محمود عبدالمنعم كهربا للإيقاف.

إضافة إلى رحيل رمضان صبحي، الذي افتقده النادي الأهلي في خطه الأمامي، بعدما فضل اللاعب الرحيل على القلعة الحمراء، بعد انتهاء إعارته وإعلان القلعة الحمراء عن رغبة اللاعب للانضمام لصفوف بيراميدز.

وجد رينيه فايلر نفسه في مأزق بسبب الغيابات مضطرًا للجوء إلى أحد الحلين، الأول هو الاستعانة ببدلاء في نفس مراكز الغائبين دون تغيير في طريقة اللعب المعتادة (4-2-3-1)، وهو الحل التقليدي بالنسبة لأي مدرب.

Advertisements

الخيار الآخر للمدرب، يحمل مجازفة كبيرة في مباراة بحجم موقعة القمة مع الزمالك، وهي تغيير طريقة اللعب بشكل كبير إلى

(4-3-3) كلاسيكية.

هذا الاتجاه الذي يميل إليه رينيه فايلر لتنفيذه على أرض الواقع، من أجل تركيز اللعب في العمق واستغلال التقدم المستمر للتونسي فرجاني ساسي في خط وسط الزمالك، وتشكيل زيادة عددية تغلب قوة طارق حامد.

ويلجأ فايلر في هذه الحالة إلى الثلاثي أليو ديانج وحمدي فتحي والسولية، لتشكيل كثافة عددية في منتصف الملعب وفي الوقت ذاته لحل مشكلة النقص الحاد في أجنحة الفريق.

التشكيل المتوقع ضد الزمالك:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ايمن أشرف بجوار ياسر إبراهيم في قلب الدفاع، أحمد فتحي على الجانب الأيمن ومعلول على الجانب الأيسر، وفي الوسط حمدي فتحي وديانج والسولية، وفي الهجوم جيرالدو في جهة اليمين ومروان مهاجم وآجاي مهاجمين، هذا هو التفكير الأقرب الذي يدور في رأس فايلر قبل بداية القمة رقم 120.