اتحاد الكرة المصري: سلبية مسحة حكام مباراة الاهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن سلبية مسحة كورونا التي خضع لها طاقم التحكيم الكرواتي الذي سيدير مباراة الزمالك ضد الاهلي، بالدوري المصري.

وكان طاقم حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، خضع لمسحة طبية، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وأعلنت لجنة الحكام بـ”الاتحاد المصري لكرة القدم” برئاسة وجيه أحمد، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والاهلي، حيث جاء الطاقم على النحو التالي:

حكم ساحة: إيفان بيبيك، مساعد أول: جوران پاتاكي، مساعد ثان: إيڤيكا مودريتش، حكم رابع: فران يوڤيتش، حكم فيديو: جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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