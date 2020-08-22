برشلونة يحدد خليفة جوردي ألبا من مانشستر سيتي!

قالت تقارير إعلامية اليوم السبت إن مدرب فريق برشلونة الإسباني الجديد، رونالد كومان، طلب التعاقد مع ظهير أيسر مانشستر سيتي، انجيلينو، في سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب إفادة من صحيفة “ذا أتلتك” على لسان الصحفي الشهير المقرب من مانشستر سيتي، سام لي، فإن برشلونة حدد خياره في مركز الظهير الأيسر بالفعل.

وقضى انجيلينو الموسم البائد مُعارًا إلى ريد بول لايبزيج الألماني، وأظهر معه مستويات مبهرة بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتلاله الترتيب الثالث في لائحة البوندزليجا.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا كان قد انتقل إلى أكاديمية مانشستر سيتي صيفية 2014 قادمًا من نظيرتها في ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانية، ولم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الرئيسية للنادي.

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فتمت إعارته 5 مرات خلال تلك الفترة إلى نيويورك الأمريكي وجيرونا وريال مايوركا الإسبانيين، وبريدا وأيندهوفن الهولنديين، وأخيرًا ريد بول لايبزيج الألماني، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.

يمتد عقد انجيلينو مع مانشستر سيتي إلى صيف 2023، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية قرابة 20 مليون يورو، ومن المرجح أن توافق إدارة النادي على بيع اللاعب لعدم إدراجه في خطط المدرب بيب جوارديولا.

بالنسبة لبرشلونة فإن جوردي ألبا لا يلقى الثقة المطلقة من قبل الإدارة، حاله كحال جونيور فيربو المستقدم من ريال بيتيس، وسيدخل النادي الكاتالوني سوق الانتقالات الحالي للتبضع وجلب ظهير أيسر على المستوى العالمي.

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