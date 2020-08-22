أخبار الاهلي: وزير الرياضة يوافق على صرف عقد مؤمن زكريا كاملاً

كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي، وافق بشكل رسمي على صرف كامل عقد لاعب النادي الاهلي “مؤمن زكريا” بعدما خاطبت إدارة القلعة الحمراء، مسئولي الوزارة لصرف العقد كاملًا في ظل صعوبة الحالة الصحية للاعب.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا كاملا.

وأكدت المصادر، أن الدكتور أشرف صبحي، قام بعرض الأمر على الشئون القانونية بالوزارة، من أجل الحصول على الموافقة بشكل سريع، خاصة بعـد ظهور اللاعب خلال الساعات الماضية، هو في حالة صحية سيئة.

وخاطب مسئولو النادي الاهلي، وزارة الرياضة، من أجل صرف قيمة عقد مؤمن زكريا كاملة، لتغطية مصاريف علاجه، خاصة أن اللوائح تمنع القلعة الحمراء من دفع المبلغ المالي كاملًا خاصة أن اللاعب ليس مُقيدًا ضمن القائمة المحلية للفريق.

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ومن المقرر أن يُصدر وزير الرياضة بيانا رسميا، لإعلان الموافقة بشكل رسمي على صرف عقد مؤمن زكريا مع النادي الاهلي.

ونال مؤمن زكريا تعاطف جماهير الكرة المصرية، بعدما ظهر خلال العرض المسرحي “علاء الدين”بطولة النجم أحمد عز، الذي أقيم مساء الجمعة.

وقام الفنان أحمد عز بالترحيب بـ”مؤمن زكريا” وطالبه بالصعود إلى خشبة المسرح، ليستقبله الجمهور بهتاف وتصفيق، وانهمرت دموع اللاعب من البكاء أمام الدعم الكبير الذى حظى به من الجميع.

وظهر مؤمن زكريا، في الفيديو المتداول عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو يواجه بعض العثرات في الحركة، الأمر الذي أحزن جمهور النادي الاهلي.

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