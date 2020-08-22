يايا توريه : مانشستر سيتي يناسب ميسي بسبب جوارديولا

علق الإيفواري يايا توريه، لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، على الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف ناديه الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2020.

وقال توريه في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية: “ميسي يحب برشلونة، المدينة والفريق وفلسفة النادي، سيكون رحيله أمر معقدا أكثر مما أتوقع”.

وأضاف: “لدي القليل من الشك حول مغادرة ميسي من الفريق، يعود الأمر كُلهُ إلى ميسي، اذا غادر سيترك فراغا كبيرا، ولكن إذا أراد فيمكنه الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، لأنهم يمتلكون المال لشرائه، ولا يوجد سوى عدد قليل من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يكمنهم تحمل تكاليف الصفقة”.

وتابع: “إذا جاء إلى مانشستر سيتي فذلك سيكون جيدا، جوارديولا يعرفه بشكل أفضل عن بقية المدربين وسيحصل على وضعه المناسب رفقة النادي، لأن الطريقة التي يلعب بها ميسي لا يحبها عدة مدربين، فهو يبقى بمكان واحد في الملعب ولا يريد الدفاع كثيرا”.

يجدر الإشارة بأن لاعب الوسط الايفواري زامل ميسي في برشلونة لثلاثة مواسم وحققا سويا لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الاوروبي، وكأس العالم للأندية.

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