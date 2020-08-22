رياضة | قرار جديد من الحكومة الفرنسية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الحكومة الفرنسية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الفرنسية فرض إجراءات صارمة في العاصمة باريس غدا الأحد بالتزامن مع مواجهة باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانين، اليوم السبت، إنه سيتم نشر قوات من الشرطة في شارع الشانزليزيه، وبالقرب من ملعب باريس سان جيرمان، مساء الأحد، أثناء إقامة المباراة النهائية بين الفريق الباريسي وبايرن ميونيخ، المقررة على ملعب "النور" في مدينة لشبونة البرتغالية.

وأكد الوزير، أن الشرطة ستقوم بتوزيع الكمامات على الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، قائلا إن السلطات ستغلق 17 محطة مترو في العاصمة مساء يوم الأحد.

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وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية: "أناشد الجميع التصرف بمسؤولية حتى يكون الحدث تعبيرا عن الفرح وليس مصدرا للمتاعب لسكان باريس".

وتجمع آلاف من مشجعي باريس سان جيرمان في الشارع الشهير "الشانزليزيه" يوم الثلاثاء الماضي، للاحتفال بفوز فريق مدينتهم على لايبزيغ الألماني، والوصول لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى.

ولم يلتزم كثيرون بوضع الكمامات للوقاية من العدوى، كما امتلأت الحانات بزبائن كانوا يشاهدون المباراة عبر شاشات التلفزيون.

وبعد احتفالات يوم الثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات 37 شخصا لإخلالهم بالنظام.