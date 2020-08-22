رياضة | بسبب كورونا.. إلغاء مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إلغاء مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم السبت، إلغاء مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين فريقي سلوفان براتيسلافا وكي كلاكسفيك القادم من جزر الفارو بعد أن أثبتت الفحوص إصابة أحد لاعبي الفريق السلوفاكي بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 19 أغسطس الجاري لكنها تأجلت إلى أمس الجمعة بعد أن جاءت نتيجة أحد أفراد بعثة الفريق السلوفاكي إيجابية ما أدى لقيام السلطات المحلية بعزل الفريق بكامله.

وطلب الاتحاد القاري من سلوفان براتيسلافا تقديم قائمة باللاعبين الآخرين الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس وكان يحق لهم المشاركة في المباراة.

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وأضاف اليويفا في بيان أن لاعبا من المجموعة الثانية جاءت نتيجته إيجابية في يومين متتاليين ليتم عزل المجموعة الثانية بالكامل بعد ذلك.

وأكد اليويفا أيضا “لم يتسن إقامة المباراة المؤجلة” ومن ثم أحيلت القضية إلى الجهة المختصة في الاتحاد الأوروبي للعبة لاتخاذ القرار المناسب وفقا للوائح.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ألغى اليويفا مواجهة في الأدوار التمهيدية لدوري الأبطال بين كيه.اف دريتا ممثل كوسوفو ولينفيلد من أيرلندا الشمالية بعد ثبوت إصابة إثنين من لاعبي دريتا بالعدوى.