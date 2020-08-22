رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك غدا السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 16 هدفًا. 2- محمد شريف لاعب إنبي، 9 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري لاعب الإسماعيلي، 8 أهداف. 4- وليد سليمان لاعب الأهلي، 7 أهداف. 5- حسام حسن لاعب سموحة، 6 أهداف Advertisements 6- حسين الشحات لاعب الأهلي، 5 أهداف. 7- أحمد ياسر ريان لاعب الجونة، 5 أهداف. 8- محمد سالم لاعب المقاولون، 5 أهداف. 9- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 5 أهداف. 10- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، 5 أهداف. 11- محمود علاء مدافع الزمالك، 5 أهداف. 12- جونيور أجاي لاعب الأهلي، 5 أهداف. 13- محمد سمير لاعب المقاولون العرب، 5 أهداف. 14- فادي فريد لاعب أسوان، 5 أهداف.

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