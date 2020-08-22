رياضة | اتحاد الكرة يعلن نتيجة مسحة كورونا لحكام القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن نتيجة مسحة كورونا لحكام القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن سلبية مسحة كورونا التي خضع لها طاقم التحكيم الكرواتي الذي سيدير مباراة الزمالك ضد الأهلي بالدوري العام.

وكان طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، خضع لمسحة طبية، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

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وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي، حيث جاء الطاقم على النحو التالي:

حكم ساحة: إيڤان بيبك، مساعد أول: جوران پاتاكي، مساعد ثان: إيڤيكا مودريتش، حكم رابع: فران يوڤيتش، حكم فيديو: جوران جابريلو، حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش، كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.