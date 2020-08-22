رياضة | فايلر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق داخل فندق إقامة اللاعبين، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري العام.

وجاءت محاضرة فايلر، مع اللاعبين، من أجل منحهم تعليمات فنية، لوضع خطة لعب الفريق في اللقاء المرتقب أمام الزمالك.

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وحرص المدرب السويسري، على التحذير من مصادر الخطورة لدى الفريق الأبيض، فضلًا عن التركيز على نقاط الضعف، واستغلال الثغرات الدفاعية.

كما طالب فايلر، لاعبي خط الوسط بالاستحواذ على الكرة بالإضافة إلى استغلال سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء، والتي يتميز فيها لاعبو المارد الأحمر.

ويحل الأهلي، ضيفًا على نظيره الزمالك، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.