رياضة | فايلر يرفض الدفع بجيرالدو في مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض الدفع بجيرالدو في مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر المجازفة بالأنجولي جيرالدو في مواجهة القمة أمام الزمالك.

فايلر يرفض المجازفة بجيرالدو في قمة الزمالك

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك مساء غد السبت، ضمن إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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ويرفض فايلر المجازفة بجيرالدو رغم تماثله الى حد كبير من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة أسوان الماضية.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولي جيرالدو جاهز لدخول قائمة مباراة الزمالك، المقرر لها السبت المقبل.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التى تعرض لها مُشيراً إلى أن الأنجولي سيشارك فى مران اليوم الجماعى بنسبة كبيرة تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك.

وفي سياق متصل، استقر المدرب السويسري رنيه فايلر، على إبقاء جيرالدو على مقاعد البدلاء حال اصطحابه في قائمة مواجهة الزمالك.