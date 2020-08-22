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رياضة | الظاهرة رونالدو يدخل عزل صحي لمخالطته مصاباً بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الظاهرة رونالدو يدخل عزل صحي لمخالطته مصاباً بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن لاعب كرة القدم السابق، ورئيس نادي بلد الوليد الإسباني، البرازيلي رونالدو نازاريو، خضوعه للعزل بشكل تطوعي بجانب عائلته، بعدما خالط شخصاً مصاباً بفيروس المستجد، رغم أن نتيجة الاختبار الذي خضع له جاءت سلبية.

أعلن رونالدو على حسابه بشبكة إنستغرام اعتذاره عن استضافة فعالية، كان يعتزم تنظيمها في منزله بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني، وبعض وسائل الإعلام بمناسبة نهائي الذي يقام الأحد بين باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.

وأوضح رونالدو أنه كان سيستضيف في الفعالية، فائزين بمسابقة خاصة بالمصرف.

وكتب رونالدو: "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا، فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية، ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية، تماشياً مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

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