رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الدوري المصري ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك غدا السبت 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد ابو جبل.

Advertisements

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - محمد أونجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحل الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة.