رياضة | الدوري المكسيكي.. ليون يهدر نقطتين أمام خواريز ونيكاكسا يهزم سانتوس لاجونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري المكسيكي.. ليون يهدر نقطتين أمام خواريز ونيكاكسا يهزم سانتوس لاجونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر فريق ليون نقطتين إثر تعادله مع خواريز سلبيا صباح السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز نيكاكسا على سانتوس لاجونا 2 / 1.

ورفع ليون رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كلوب أمريكا وكروز أزول، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، كما رفع خواريز رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر.

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وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث تم طرد خوسيه رودريجيز من صفوف الفريق في الدقيقة 66 إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وتغلب نيكاكسا على سانتوس لاجونا 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع فيما تجمد رصيد سانتوس لاجونا عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وافتتح ماتيوس دوريا التسجيل لسانتوس لاجونا في الدقيقة 35 ثم حسم نيكاكسا المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كلاوديو بايزا وأوناي بيلباو في الدقيقتين 61 و66.