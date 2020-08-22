شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة: الأهلي لا يقهر في الجولة 21 بآخر 5 سنوات.. والزمالك يخشى سيناريو 2017 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، مباراة القمة للدوري المصري الممتاز بين القطبين الزمالك والأهلي، بمنافسات الجولة 21 للمسابقة.
الأهلي يدخل القمة رقم 120 وهو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك ثانيًا بـ 39 نقطة.
ونرصد في السطور التالية نتائج الأهلي والزمالك بالجولة 21 للدوري الممتاز خلال المواسم الخمسة الأخيرة.
أولًا: الزمالك
الزمالك حقق الفوز في 3 مباريات بالجولة 21 للدوري خلال المواسم الخمسة الأخيرة في حين خسر في واحدة وتعادل في أخرى.
في موسم 2014-2015، حقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/2، وفي 2015-2016، هزم الزمالك فريق المقاولون بهدفين نظيفين، بينما تلقى الفارس الأبيض هزيمة غير متوقعة في الجولة 21 لموسم 2016-2017 بهدف دون رد أمام الشرقية، فيما تعادل في 2017-2018 أمام إنبي بدون أهداف، قبل أن يعود لانتصاراته في الموسم الماضي بفوزه على فريق النجوم بهدف دون رد.
ثانيًا: الأهلي
فاز الأهلي في الجولة رقم 21 للدوري خلال المواسم الخمسة الأخيرة، وذلك على حساب وادي دجلة بنتيجة 3/1 في موسم 2014-2015، وعلى حساب المقاصة بنتيجة 2/1 في موسم 2015-2016، ثم انتصار عريض على حساب الداخلية في موسم 2016-2017، والفوز على الكلاسيكو أمام الإسماعيلي بهدف دون رد في 2017-2018، وبالموسم الماضي انتصر الأهلي على الحرس بهدف دون رد.
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