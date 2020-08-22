شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: «دونجا» جاهز لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أكرم عبدالعزيز، طبيب نادي الإسماعيلي، عن جاهزية محمود عبدالعاطي «دونجا»، لمواجهة طنطا المنتظرة، الخميس القادم 27 أغسطس، ضمن الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف الطبيب، ان «دونجا»، بات جاهزًا من الناحية الطبية، للمشاركة أمام طنطا، والأمر متروك للمدير الفني للفريق.
وانتظم «دونجا»، في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عنها طوال الفترة المنقضية بسبب الإصابة.
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