شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجهت بعثة النادي الإسماعيلي إلى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.
واختتم الإسماعيلى تدريباته، صباح اليوم، استعدادًا لملاقاة حرس الحدود غدًا، في إطار الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى.
المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية، منها التحول السريع من الدفاع للهجوم والتسديد بعيد المدى قبل السفر للإسكندرية.
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