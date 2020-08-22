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الزمالك ضد الأهلى .. بالأرقام.. من يستحق قيادة هجوم الأحمر مروان أم بادجى

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلى
 

يترقب الملايين من  عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة بانطلاق القمة رقم 120 بقين الزمالك والأهلي على  ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت لمتابعة المباراة المثيرة بين قطبي الكرة المصري الزمالك ضد الأهلي في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة.

 

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​الزمالك ضد الأهلى
 

الأهلى يتصدر ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

 

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الزمالك ضد الأهلى
 

ويبقي صراع الأرقام ليس هو الفاصل الوحيد في اختيار السويسري رينيه فايلر في الدفع بمروان محسن أو السنغالى اليو بادجى للبدء بمباراة القمة رقم 120 الليلة


 

أرقام مروان محسن
 

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لعب 12 مباراة

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ساهم في 5 أهداف

سجل 3 أهداف

تمريرتان حاسمتان

 

الزمالك ضد الأهلى
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أرقام أليو بادجي

 4  مباريات

 ساهم في 3 أهداف

سجل هدف

تمريرتان حاسمتان

 

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