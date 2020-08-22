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شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى .. بالأرقام.. من يستحق قيادة هجوم الأحمر مروان أم بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلى
يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة بانطلاق القمة رقم 120 بقين الزمالك والأهلي على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت لمتابعة المباراة المثيرة بين قطبي الكرة المصري الزمالك ضد الأهلي في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة.
الزمالك ضد الأهلى
الأهلى يتصدر ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.
الزمالك ضد الأهلى
ويبقي صراع الأرقام ليس هو الفاصل الوحيد في اختيار السويسري رينيه فايلر في الدفع بمروان محسن أو السنغالى اليو بادجى للبدء بمباراة القمة رقم 120 الليلة
أرقام مروان محسن
لعب 12 مباراة
ساهم في 5 أهداف
سجل 3 أهداف
تمريرتان حاسمتان
الزمالك ضد الأهلى
أرقام أليو بادجي
4 مباريات
ساهم في 3 أهداف
سجل هدف
تمريرتان حاسمتان
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