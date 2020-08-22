شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. محمد الشناوى × أبو جبل في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالوا قديماً إن حارس المرمى يساوى نصف الفريق، فهو آخر خطوط الدفاع فى مواجهات هجمات الخصم، وبإمكانه تغيير النتيجة إما لصالح فريقه أو عليه، ولهذا ستكون الأعباء ثقيلة على ثنائى حراسة المرمى فى القطبين، خلال مباراة القمة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى العام، على أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً يوم السبت فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي، لا شك أنه يؤدى واحداً من أفضل مواسمه فى القلعة الحمراء، فى ظل العروض القوية التى يقدمها منذ بداية الموسم الجاري، فحارس العرين الأحمر شارك مع الأهلى فى هذا الموسم فى 18 مباراة بالدورى العام لم تستقبل شباكه سوى 5 أهداف فقط كأفضل حارس مرمى حتى الآن، وليس هذا فقط بل منع الشناوى 13 فرصة مؤكدة على الفريق الأحمر كانت كافية بإيقاف الأرقام القياسية التى يحققها الأهلي.

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وفى دورى أبطال أفريقيا لعب الشناوى مع الأهلى 10 لقاءات استقبلت شباكه 5 أهداف ومنع مثلهم من الفرص المُحققة، لتكون إجمالى الأهداف التى استقبلها الشناوى 10 أهداف فى 29 مباراة، وخرج بشباك نظيفة فى 19 مباراة.

أما على الجانب الآخر فثبت محمد أبو جبل أقدامه فى التشكيل الأساسى لنادى الزمالك، بعدما أثبت أحقيته فى تمثيل القلعة البيضاء، ومع فرسان ميت عقبة شارك أبو جبل فى 10 مباريات بالدورى استقبلت شباكه 3 أهداف ومنع 7 فرص محققة.

أما فى دورى أبطال أفريقيا، شارك محمد أبو جبل فى 6 مباريات، استقبلت شباكه 5 أهداف ومنع فرصتين مؤكدتين، فيما خاض أبو جبل مباراة واحدة فى كأس مصر وأخرى فى السوبر الأفريقى واستقبلت شباكه هدفاً واحداً فى كل منهم، ليبلغ إجمالى الأهداف التى استقبلتها شباك أبو جبل 10 أهداف فى 19 مباراة.