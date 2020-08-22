شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى .. زيزو كلمة السر للفرنسي كارتيرون في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الزمالك ضيفه النادى الاهلى في القمة رقم 120 في بطولة الدوري، علي ستاد القاهرة الدولي، اليوم السب ، في أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري منذ 387 يوما على استاد القاهرة ، ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

من جهته يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البدء بأحمد زيزو جناح الفريق، فى القمة 120، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.