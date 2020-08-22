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الزمالك ضد الأهلى.. قفشة يتفوق على أوباما في معركة وسط الملعب بالأرقام

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جدة - عمرو شويل يترقب الملايين من  عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة بانطلاق القمة رقم 120 بقين الزمالك والأهلي على  ملعب استاد القاهرة مساء اليوم السبت لمتابعة المباراة المثيرة بين قطبي الكرة المصري الزمالك ضد الأهلي في المواجهة التي تحمل الكثير للفريقين خاصة.

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الأهلى يتصدر ترتيب أندية الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 ولم يهزم، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعدما خاض 20 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.

 

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وبحسب الأرقام فإن محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الأهلى، يتفوق على نظيره يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك، مما يمنح مفتاح لعب الأحمر افضيلة عن مفتاح لعب الأبيض في مكمن الخطورة للثنائي يوسف أوباما ومحمد مجدي أفشه

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أرقام أوباما مع الزمالك

ولعب أوباما مع الزمالك في هذا الموسم 14 مباراة ، وساهم في 7 أهداف، سجل هدف، وصنع 6 اهداف اخرين .

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أرقام قفشه مع الأهلي

بينما لعب قفشه مع الأهلي هذا الموسم 17 مباراة ، ساهم في 10 أهداف ، سجل 4 أهداف، وصنع 6 أهداف.

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