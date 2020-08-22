شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى .. فايلر يطالب لاعبيه بعدم ترك مساحات للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، نصائحه للاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز.
وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شريق ومصطفى محمد وزيزو وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.
وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه على ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبين الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة الهامة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة وبدون كرة من أجل زيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.
ويؤمن رينيه فايلر بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.
وحسم المدير الفنى للنادى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.
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