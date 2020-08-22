شكرا لقرائتكم والد مترجم كارتيرون ينفى تعيينه ابنه مرافقا لطاقم الحكام الكرواتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، أنه لم يتم تعيينه مرافقا لطاقم الحكام الكرواتى الذى يدير مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، من قبل عمرو الجناينى كما يتردد.

وأوضح شعبان بسطاوى والد أحمد شعبان مترجم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أنه متواجد فى الأقصر لحضور فرح بنت شقيقته، ولم يتم تعيينه مرافقا للحكام من قبل عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، كما ادعى بعض المواقع التى هاجمت الجبلاية.

من ناحية أخرى، أعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

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فيما يغيب عن الأهلى أكثر من لاعب فى المباراة، وهم: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولى الذى أجرى، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبى، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل حيث تعرض الثنائى للإصابة فى مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.