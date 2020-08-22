كل ما تريد معرفته عن مواجهة الجونة مع نادى مصر في الدورى

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جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الجونة نظيره نادى مصر فى تمام الرابعة عصر اليوم السبت على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فيما تعادل نادى مصر مع الزمالك سلبياً فى الجولة الماضية من المسابقة.

*ترتيب الجونة ونادى مصر فى جدول الدوري



ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

*تاريخ مواجهات الجونة ونادى مصر



فى ظل صعود نادى مصر للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم فلقد التقى مع الجونة فى مواجهة وحيدة وكانت بالدور الاول للمسابقة فى 17 أكتوبر 2019 وانتهت بالتعادل السلبى على ستاد الكلية الحربية.





*تصحيح الاوضاع شعار بارنى وجلال



يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لإستغلال إقامة المباراة على ملعبه للظفر بالنقاط الثلاث لتصحيح أوضاع الفريق فى جدول الدورى لاسيما أن الفوز سوف يمنح الجونة دفعة هائلة فى جدول المسابقة .

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فى المقابل طالب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر لاعبى فريقه بإستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد التعادل مع الزمالك لمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار وتقديم نتائج جيدة فى الأسابيع المقبلة.

*التشكيل المتوقع للجونة ونادى مصر



ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام نادى مصر مكون من :"إسلام طارق، جوناثان نجوم ولؤى وائل، ومحمود الجزار وباسم على، عمرو بركات وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح "عموري" وأحمد مجدى، إسلام رشدى وأحمد ريان".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الجونة مكون من :"عصام ثروت، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف، إسلام صلاح، مصطفى سلطان، هشام عبدالحميد، محمد توبه، كيليف كانديا، ويليس الفيس، رضا الويشي".