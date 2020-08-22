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القبض على قائد مانشستر يونايتد في اليونان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت قناة التلفزيون اليونانية الرسمية إي.أر.تي إن السلطات في جزيرة ميكونوس اليونانية احتجزت هاري ماغواير قائد نادي مانشستر يونايتد المنافس في الممتاز لكرة القدم للتحقيق معه بعد اعتدائه على ضباط عقب مشاجرة.

وتم استدعاء الضباط لفض مشاجرة بين مجموعتين من السياح. وتحتجز السلطات أيضا مواطنين بريطانيين إثنين.

وقال مسؤول في الشرطة : وجه لاعب الكرة إساءة لفضية لأحد الضباط ثم وجه إليه ضربة بعد ذلك، الثلاثة كانوا مستمرين في مقاومة السلطات عندما وصلوا إلى قسم الشرطة في ميكونوس.

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