شكرا لقرائتكم كومان يستعين بمهاجم برشلونة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، إن مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان اختار مهاجم منتخب السويد السابق هنريك لارسون مساعدا له إلى جانب المدرب الهولندي ألفريد شرودر.
وأمضى لارسون (48 عاما) فترة قصيرة لكن مهمة في صفوف برشلونة ومن على مقاعد البدلاء لعب دورا محوريا في قلب الفريق تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على أرسنال الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006.
وبعد ذلك عمل في مجال التدريب في السويد منذ 2010 وأخر مهمة له كانت مع فريق هلسينجبورغ.
وانضم شرودر (47 عاما) للطاقم التدريبي لبرشلونة بعد استغناء نادي هوفنهايم الألماني عن خدماته كمدرب له في يونيو الماضي.
وأمضى شرودر الموسم السابق مساعدا لمدرب أياكس أمستردام الهولندي إيريك تن هاغ.
ووقع كومان، الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب هولندا، على عقد لمدة عامين مع برشلونة الأربعاء الماضي بعد إقالة سلفه كيكي سيتيين يوم الاثنين السابق بعدما مني الفريق بأثقل هزيمة في تاريخه بالمسابقات الأوروبية عندما خسر 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر كومان يستعين بمهاجم برشلونة السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.