وزارة الرياضة توافق على طلب الأهلي بشأن مؤمن زكريا

ذكرت وسائل إعلامية أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على طلب النادي الأهلي بشأن عقد مؤمن زكريا.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وافق على طلب النادي الأهلي بصرف عقد مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.
وقال الموقع إن الدكتور أشرف صبحي عرض الأمر على الشئون القانونية بالوزارة، للحصول على موافقتهم بالشكل القانوني قبل البت في الأمر.
وكان مسئولو الأهلي قد خاطبوا وزارة الشباب والرياضة لصرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل لتغطية مصاريف علاجه من ميزانية النادي.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بعد قليل، بتفاصيل الموافقة على صرف عقد مؤمن زكريا.
ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي أدى لابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
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