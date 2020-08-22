شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة الرياضية" يدعو الأهلي والزمالك لإعلاء القيم الوطنية فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مسئولو اتحاد الثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى أشرف محمود، قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك بنبذ التعصب خلال لقاء القمة الذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، بالجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 -2020.

وأكد مسئولو اتحاد الثقافة الرياضية أن هناك فرصة ذهبية لمحو كل الآثار السلبية التى خلفتها قمة السوبر المحلى الأخير، وإعادة الوجه الجميل للقاء أكبر كلاسيكو عربى وأفريقى من خلال التحلى بكامل الروح الرياضية فى قمة الليلة "120"، والتى تأتى منزوعة المنافسة على اللقب، ولكنها تبقى بطولة خاصة يسعى القبطان للفوز بها، وعلينا أن نستثمر تلك القمة التى ستشهد تكريما فريدا لنجم كبير تشرف بارتداء قميصى المجد، الأبيض والأحمر، مؤمن زكريا الذى صنع حالة حب ودعم كبيرين قبل قمة الليلة ووحد مشاعر كل الجماهير، فى أن نعيد ما فقدناه بفعل نار القتن المصطنعة .

وأضاف مسئولو الثقافة الرياضة أن الأهلى والزمالك هما عينان فى رأس الكرة المصرية وعليهما التحلى بالمسؤولية الوطنية وجعل لقائهما معا عيدا للروح الرياضية، ولذا يناشد الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية الناديين إدارة ولاعبين وجماهير أن يحولوا مباراة اليوم إلى قمة الاحترام والتآخى والتسامح والروح الرياضية ليقدما النموذج والمثل لكل الأندية ولكل الجماهير فالرياضة رسالة سلام ومحبة وتنافس شريف وهى وسيلة تعارف وتقارب لا تباعد وتنافر، وكلنا ثقة فى أن محبة الوطن التى تجمع القطبين ويصطفان تحت رايته فى المنتخبات الوطنية ستكون أكبر دافع للتحلى بالمسؤولية الوطنية والروح الرياضية.