شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعدل القيمة المالية لعقود طارق حامد ومحمود علاء بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقدى محمود علاء وطارق حامد لاعبى الفريق مادياً، وذلك بعد المجهود الذى يقدمه الثنائى مع الفريق منذ انضمامهما، وكذلك لتعويضهما عن العروض التى تلقوها مؤخرا للانتقال إلى اندية أخرى فى الصيف المقبل، وسيعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع الثنائى عقب انتهاء مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل ليتم خلالها تمديد عقود اللاعبين وتعديلها ماديا.

من ناحية أخرى، كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن حالة الثنائى حازم إمام ومحمد حسن لاعبى الفريق، وأكد أسامة فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك أن حازم إمام تعافى من إصابته وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف طبيب الزمالك، "محمد حسن مازال يخضع لتدريبات تأهيلية لتجهيزه للمباريات بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية".

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وخضع محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لتدريبات خاصة فى الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وأدى اللاعب التدريبات فى صالة الجيمانزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية خاصة فى ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدورى بسبب الإيقاف.

بينما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والطبى والإدارى للمسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.