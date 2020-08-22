شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يحلل أداء طاقم حكام القمة على قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخصص قناة الزمالك الليلة فقرة تحكيمية لتحليل أداء طاقم الحكام الكرواتي بقيادة افيان بيبك فى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التى تقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدورى، ويقدمها الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف.

من ناحية أخرى، تحمل مسؤولو اتحاد الكرة تكلفة إجراء مسحات كورونا لحكام قمة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم بالجولة الـ21 من بطولة الدورى، وخضع طاقم الحكام لمسحة كورونا قبل الوصول إلى مصر من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية قبل إدارة المباراة المرتقبة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

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مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.