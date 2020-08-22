شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل السلبى شعار المواجهة الوحيدة بين الجونة ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الجونة نظيره نادى مصر فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد، فيما تعادل نادى مصر مع الزمالك سلبياً فى الجولة الماضية من المسابقة.

*ترتيب الجونة ونادى مصر فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

*تاريخ مواجهات الجونة ونادى مصر

فى ظل صعود نادى مصر للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم فقد التقى مع الجونة فى مواجهة وحيدة وكانت بالدور الأول للمسابقة فى 17 أكتوبر 2019 وانتهت بالتعادل السلبى على استاد الكلية الحربية.

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*تصحيح الأوضاع شعار بارنى وجلال

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى، المدير الفنى للجونة، لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه للظفر بالنقاط الثلاث لتصحيح أوضاع الفريق في جدول الدوري، لاسيما أن الفوز سيمنح الجونة دفعة هائلة فى جدول المسابقة .

وفى المقابل، طالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبى فريقه باستثمار الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد التعادل مع الزمالك لمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار وتقديم نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة.

*التشكيل المتوقع للجونة ونادى مصر

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام نادى مصر مكونا من: "إسلام طارق ، جوناثان نجوم ولؤي وائل، ومحمود الجزار وباسم علي ، عمرو بركات وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح "عموري" وأحمد مجدي ، إسلام رشدي وأحمد ريان".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الجونة مكون من :"عصام ثروت ،شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف، إسلام صلاح ، مصطفى سلطان، هشام عبدالحميد، محمد توبه، كيليف كانديا ، ويليس الفيس، رضا الويشي".