شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدرس عدم حضور قمة الأهلي والزمالك الليلة باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى محمود الخطيب، رئيس الأهلى، وأكثر من عضو بمجلس إدارة النادى، عدم حضور مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين بعض أعضاء المجلس للترتيب لحضور قمة الليلة المرتقبة، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن فرص حضور الخطيب وبعض أعضاء المجلس المباراة صعبة، حسب تأكيدات مصدر فى القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى، أعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الاهلى أكثر من لاعب فى المباراة، وهم: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولى الذى أجرى، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبى، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل حيث تعرض الثنائى للإصابة فى مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.