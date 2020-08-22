شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. علياء عمرو لاعبة الجزيرة نجمى المفضل محمد صلاح وبحب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى علياء عمرو لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الجزيرة وهى من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مليش فى المطبخ. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ محمد صلاح.

علياء عمرو من مطربك المفضل؟ عمرو دياب . Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عارضة أزياء . لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ بتجاهل الموضوع . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين صبرى بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الفورمال . تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ شخص رياضى أفضل .

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