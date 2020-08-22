شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى إعارة الأوغندى باتريك كادو ويرفض طلبات نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة .

وقال خالد سليمان، وكيل أعمال الأوغندى باتريك كادو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "إعارة باتريك كادو مع الإسماعيلى انتهت فى 30 يونيو الماضى، ولكن يوجد بند فى عقد اللاعب يتيح للدراويش شراء اللاعب مقابل تسديد مبلغ مالى، ولكن الإسماعيلى أراد أن يستكمل اللاعب الشهرين المتبقين فى عقده فقط وفاوض نهضة بركان المغربى من أجل تمديد الإعارة".

وأضاف وكيل أعمال كادو، "نهضة بركان المغربى رفض تمديد إعارة باتريك شهرين للإسماعيلى لتقييم مستواه بشكل كامل لأن الدورى المغربى سيبدأ فى أكتوبر المقبل، وستكون هناك أزمة فى تعارض فترات القيد بين مصر والمغرب، وطلب مسئولو نهضة بركان من الإسماعيلى إما شراء اللاعب ودفع المبلغ الموجود بالعقد أو استعارته مرة أخرى بمقابل مادى جديد".

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وأكد خالد سليمان أن "الإسماعيلى رفض الاقتراحين سواء الشراء أو تجديد الإعارة، لأن كادو لم يشارك مع الفريق بصفة مستمرة ولم يستطع أحد تقييمه والحكم على مستواه فى ظل الفترة القصيرة التى قضاها مع النادى ليقرر إنهاء الإعارة".

وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ انضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدورى بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان،تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.