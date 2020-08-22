شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام تنحاز لعمرو السولية فى معركة وسط الملعب قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من امتلك معركة وسط الملعب تسيد المباراة.. هكذا يؤكد خبراء الكرة دائماً، فالعبرة بالهيمنة على وسط الميدان، دفاعاً وهجوماً، فمن خلاله قطع الهجمات الخطيرة فى بدايتها، وتبدأ هجمات جديدة قد تشكل فرصة الفوز وحصد نقاط اللقاء عندما تتأزم المباراة.

وفى وسط الميدان تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجارى بين صفوف القطبين، وقبل القمة المرتقبة باتت معركة وسط الملعب مشتعلة للغاية فى ظل تألق اللاعبين، وعلى أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، فى التاسعة مساءً اليوم السبت، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، فى مباراة على خط النار، حيث تتجدد حكاية صراع القطبين، حيث يسعى كل لاعب لإثبات جدارته بلقب الأفضل.

عمرو السولية

شارك عمرو السولية في 176 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، منهم 109 مباريات بالدورى، وسجل السولية مع المارد الأحمر 14 هدفاً وصنع 10 أخرى، فيما سجل 9 أهداف بالدورى فقط وصنع 8 أهداف.

فى الموسم الجارى، تفوق عمرو السولية على نفسه وهو ما أثبتته الإحصائيات، حيث بلغت دقة تمريراته ٨٣%، والمراوغات الناجحة 28%، وفاز بالكرات 213 مرة، فيما فقد الكرة 43 مرة، وخلق 22 فرصة، وصنع 5 أهداف وسجل 4 أهداف.

أليو ديانج

أما أليو ديانج، الذى تعتبره جماهير الأهلي لاعبا أفريقيا بمواصفات أوروبية، فقد شارك مع الفريق الأحمر فى 23 مباراة خلال الموسم الجارى، سجل هدفين وصنع مثلهما، إلا أن القيمة الأكبر لديانج تكمن فى قطع الكرات الخطيرة وتعطيل الهجمات المرتدة على مرمى الأهلي واستخلاص المرة لبدء هجمة جديدة، بالإضافة إلى قوته البدنية التى تساعده على التغلب في المواجهات الثنائية.

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طارق حامد

لاعب تجسدت فيه روح الفانلة البيضاء، بقوة فرسان ميت عقبة، وبوجوده فى الملعب فوسط الفريق الأبيض فى حالة ثورة مستمرة لا يهدأ طالما فقد الكرة ولا يشعر بالراحة حتى يسجل الأبيض، طارق حامد شارك مع الزمالك في 23 مباراة بالموسم الجاري صنع خلالها هدفين.

فرجاني ساسي

الدولي التونسي الذي خطف قلوب الزملكاوية، شارك ساسى مع الزمالك في 26 مباراة بالموسم الجاري، بلغت دقة تمريره 79%، والمراوغات ناجحة 35، فيما فاز بالكرات 194 مرة، وفقد الكرة 60 مرة، وخلق 13 فرصة، وصنع هدفين وسجل مثلهما.

حمدي فتحي

العائد من جديد بعد الشفاء من اصابة الركبة، بلغ إجمالي مشاركته في الموسم الجاري حوالي 6 مباريات سجل خلالهم هدفاً واحداً، إلا أنه من اللاعبين الذين يمنحون وسط الملعب ثقلا خاصا وقادر على بناء الهجمات الخطيرة بكفاءة عالية.