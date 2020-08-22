الامارات | خطوة تفصل ميسي عن الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في نادي المليارات

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل ميسي عن الانضمام إلى كريستيانو رونالدو في نادي المليارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية، عن أن الدولي الأرجنتيني، ونجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي، على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى نادي الرياضيين من أصحاب المليارات، والذي يضم حالياً البرتغالي ونجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، وأسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز، ومواطنه الملاكم فلويد مايويذر.

وأوضح تقرير المجلة أن: "ظهور ميسي لموسم جديد مع فريقه الحالي برشلونة، سيكون كفيلاً، ومع انتهاء موسم 2020-2021 في دخول قائمة الرياضيين من أصحاب المليارات". وأشار التقرير إلى أن هذا اللقب قد يتأجل في حال قرر ميسي مغادرة برشلونة، إذ أخبر النجم الأرجنتيني مدرب فريقه الجديد الهولندي رونالد كومان برغبته في عدم الاستمرار، ومغادرة النادي الذي ظل فيه لـ 16 سنة.

وتشير وسائل إعلام إسبانية إلى أن برشلونة مستعد لدفع 92 مليون دولار لميسي في الموسم المقبل، على أن يكون ثلث المبلغ على شكل حوافز، مما سيدفع بالأرجنتيني لأن يصبح ثاني لاعب كرة قدم ينضم إلى قائمة المليارديرات، وذلك بعد ان انضم إليها في يونيو الماضي، غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



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