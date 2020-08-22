شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البحيرة يتأهل لنهائي دوري كرة القدم لـ«الصم والبكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد منتخب البحيرة لنهائيات دورى الصم والبكم، بعد تصدره المجموعة الرابعة في منافسات دوري كرة القدم للصم، في النسخة الثالثة من الدوري، والذى يقام على الملعب الرئيسى بمركز شباب مرسى مطروح، بعد تعادل فريق البحيرة مع منتخب الغربية بهدف لكلٍ منهما والوصول للنقطة العاشرة بعد 3 انتصارات على منتخبات مطروح والمنوفية والإسكندرية.

وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالتهنئة للفريق لصعوده للنهائيات كأول المجموعة الرابعة، مؤكدًا على اعتزاز الدولة بالفريق، ودور ذوي الهمم في بناء الوطن وتقدمه، وحرص الدولة على تقديم كافة سبل الرعاية لهم، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لذوى الهمم وحرصه على دمجهم في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوقهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.

وأكد «آمنة» على تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والهيئات الحكومية والشارع البحراوي مع ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمتهم وتشجيع المتميزين وحثهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم وتطويرها لخدمة المجتمع.

تم استئناف منافسات الدوري الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة بعد فترة توقف تزيد على 5 شهور بسبب وباء كورونا مع تنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية وضوابط عودة نشاط كرة القدم.