شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتلون المقدمة بختام اليوم الثالث من مبادرة تحدى «خطواتنا معًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل المصريون مقدمة مبادرة «تحدى خطواتنا معًا»، والتى انطلقت منذ ثلاثة أيام بتحقيقهم 337766 خطوه، واحتل المركز الأول الفرعون المصرى أحمد السيد، والذى شارك في المرحلة العمرية ( 50-59) محققًا 132089 خطوة، وكان عداد مبادرة تحدى «خطواتنا معًا»، والتى أطلقتها الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي، رئيس مجلس الأمناء والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، قد وصل إلى 8 ملايين خطوة مع ختام يومها الثالث ومنذ إطلاقها فجر 19 أغسطس، من أجل الوصول إلى الهدف السامى الذي انطلقت من أجله تلك المبادرة.

ومن المتوقع أن يشهد يوم السبت ارتفاعا ملحوظا في عدد الخطوات، حيث حقق اليوم الأول مليوني خطوة واختتم اليوم الثاني بتحقيق 5 مليون خطوة، ويقترب اليوم الثالث من تحقيق 8 ملايين خطوة، الأمر الذي شجع عدد كبير من المشاركين الذين سجلوا أسمائهم في المشاركة، وشهد ختام اليوم الثالث تحقيق المصرى السويدى والذى شارك في المرحلة العمرية ( 50-59)، 132089خطوة، احتل بها المركز الأول بين المتسابقين، فيما يمكن لتلك الأرقام أن تتغير بين لحظة وأخرى مع زيادة خطوات المشاركين.

وجاءت المشاركة المصرية في مبادرات تحدى خطواتنا معًا منذ الساعات الأولى لانطلاقها، حيث حقق المشاركون المصريون في المبادرة 337766 خطوة جاءت عن طريق أحمد السيد مع زميله محمد فاروق، والذى شارك في المرحلة السنية (40-49) محققًا 51500 خطوة، بينما حقق زميله ظريف، الذي شارك في المرحلة السنية (24-39) 40826 خطوة، بينما حقق هانى حسني، والذى شارك في المرحلة السنية (24-39)، 22831 خطوة، وحقق رضا عباس، الذي شارك في المرحلة العمرية (40-49) 17346 خطوة، وحقق السعيد، الذي شارك في نفس المرحلة السنية 12500 خطوة.

وكذلك، وفي نفس المرحلة العمرية حقق فريد 11725 خطوة، وجمال هاني 9978 خطوة، فيما حقق الخبيري، الذي شارك في المرحلة العمرية ( 24-39) 8781 خطوة، وحقق نبيل الأخضر، الذي شارك تحت 23 سنة 6550 خطوة، وحقق أبوالمكارم، الذي شارك في المرحلة العمرية ( 40-49 ) 6010 خطوة، بينما حقق الخولاني، الذي شارك في المرحلة العمرى (24-39) 5281 خطوة، وحقق أسامة، الذي شارك في نفس المرحلة السنية 4284 خطوة، وحقق سالم، الذي شارك في نفس المرحلة السنية 2669 خطوة، وحقق أحمد محمود، الذي شارك في المرحلة العمرية (40-49) 2452 خطوة، وحقق شرارة، الذي شارك في المرحلة العمرية (24-39) 1252 خطوة، وحقق محمد على، الذي شارك في نفس المرحلة العمرية 1050 خطوة، وحقق محمد حمدى، الذي شارك في نفس المرحلة العمرية 642 خطوة.