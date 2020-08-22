شكرا لقرائتكم خبر عن «خاتم سليمان».. ضيف دائم على مباريات القمة في عهد مرتضى منصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُعول أنصار فريق الكرة بالنادي الأهلي على المخضرم وليد سليمان خلال مواجهة الليلة في قمة الكرة المصرية أمام الزمالك، في ظل غياب العديد من نجوم الفريق الأحمر.

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد طالب خلال جلسته مع اللاعبين قبل القمة، بالتوقف عن اللعب في حالة ارتداء وليد سليمان خاتمه في إصابعه، مشيرًا إلى عدم قانونية ارتداء لاعب لخاتم في المباريات، فضلًا عن تلميحه بقيام «سليمان» بعمل سحر من خلال استخدام الخاتم.

وارتدى «سليمان» خاتمه خلال جميع المباريات التي خاضها مع الأهلي أمام الزمالك في ولاية مرتضى منصور للنادي الأبيض، إذ اعتاد لفه بشريط أبيض أثناء المباريات.

وكان «سليمان» قد ساهم في 10 أهداف خلال مواجهات الزمالك عبر تاريخ مشاركاته مع الأهلي، بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

وانضم «سليمان» لصفوف الأهلي في صيف 2011 قادمًا من أهلي جدة السعودي، بعد تألق كبير بقميص كل من بتروجت وإنبي.

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