شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة القمة.. «بادجي» يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل النادي الأهلي، الليلة في تمام التاسعة مساء، ضيفًا على نادي الزمالك في استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير للأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به القمة، كما ظهر خلال التدريبات الأخيرة للفريق، إذ يبدو أنه سيعتمد على خطة 4-2-3-1، بوجود أليو بادجي كمهاجم وحيد وجلوس مروان محسن على مقاعد البدلاء.
التشكيل المتوقع للأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي
الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأليو ديانج
الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان
الهجوم: أليو بادجي
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الوضع في مصر
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اصابات
97,148
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تعافي
64,318
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وفيات
5,231
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