شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. اللجنة الخماسية تتحمل تكاليف مسحة كورونا للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تحمل تكاليف مسحة كورونا لطاقم الحكام الكرواتى بقيادة إيفان بيبك الذى سيدير مباراة القمة التى تجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020.

الزمالك ضد الأهلي





قام طاقم الحكام الكرواتى بإجراء المسحة فى كرواتيا على نفقة اتحاد الكرة وإرسال نسخة من النتائج إلى الجبلاية والتى أثبتت سلامة الطاقم من الإصابة بفيروس كورونا.

الزمالك والأهلي



أعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد عن الطاقم الكرواتى الذى يدير قمة الزمالك والأهلى ضم 6 أفراد بقيادة الحكم الدولى إيفان بيبك ومعه مساعد أول: جوران پاتاكى ومساعد ثان: ايڤيكا مودريتش وحكم رابع: فران يوڤيتش وحكم فيديو: جوران جابريلو وحكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش.

الأهلي والزمالك



فى سياق متصل، حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

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قائمة الأهلى ضد الزمالك



وأعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الأهلى أكثر من لاعب فى المباراة هم كل من: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية، ومحمود متولى للإصابة بعدما أجرى جراحة الصليبى الأربعاء، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.