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جدة - عمرو شويل

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والزمالك في القمة اليوم



يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والزمالك في القمة اليوم



وتسود أجواء الهدوء الحذر قبل القمة 120 في الدوري المصري الممتاز التي ستجمع الزمالك ضد الأهلي في المباراة المقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت حيث يسعي الأهلي الى خطف الفوز للثأر من الأبيض بعدما نجح أبناء ميت عقبة في خطف كأس السوبر من أبناء السويسري رينيه فايلر ، فيما يحاول الزمالك تضييق فارق النقاط مع الأهلي المتصدر وتعطيله بعض الشيء عن حسم لقب الدوري مبكرا.

يعاني المارد الأحمر من غيابات بالجملة بسبب الإصابة أو رحيل البعض فيما يدخل أبناء مدرسة الفن والهندسة بجاهزية كل اللاعبين من نجوم القلعة البيضاء.

واستحوذ الأهلي في الدوري المصري 56 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك برصيد 39 نقطة.

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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي

