شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستقر على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر النادى الإسماعيلى، إنهاء إعارة الاوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعود للقاهرة .

وأكد خالد سليمان وكيل أعمال الأوغندى باتريك كادو فى تصريحات خاصة: "إعارة باتريك كادو مع الاسماعيلى انتهت فى 30 يونيو الماضى ولكن يوجد بند فى عقد اللاعب يتيح للإسماعيلى شراء اللاعب مقابل تسديد مبلغ مالى، ولكن الإسماعيلى أراد أن يستكمل اللاعب الشهرين المتبقين فى عقده فقط وفاوض نهضة بركان المغربى من أجل تمديد الإعارة".

وتابع خالد سليمان: "نهضة بركان المغربى رفض تمديد إعارة باتريك كادو شهرين للإسماعيلى لتقييم مستواه بشكل كامل لأن الدورى المغربى سيبدأ فى أكتوبر المقبل وسيكون هناك أزمة فى تعارض فترات القيد بين مصر والمغرب، وطلب مسئولو نهضة بركان من الإسماعيلى إما شراء اللاعب ودفع المبلغ الموجود بالعقد أو استعارته مرة أخرى بمقابل مادى جديد".

وأوضح خالد سليمان: "الإسماعيلى رفض الاقتراحين سواء الشراء أو تجديد الاعارة لأن كادو لم يشارك مع الفريق بصفة مستمرة ولم يستطع أحد تقييمه والحكم على مستواه فى ظل الفترة القصيرة التى قضاها مع النادى ليقرر انهاء الاعارة".

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وشارك كادو فى مباراة وحيدة مع الاسماعيلى منذ انضمامه فى يناير الماضى وسجل هدفاً خلالها بشباك الجونة بالدورى، بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى .

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب