شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم السبت 22 أغسطس فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الأهلى



تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، صوب إستاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي





يلتقى الزمالك مع الاهلى فى التاسعة من مساء اليوم السبت، في القمة 120 في تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدورى العام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الأهلي



وتنقل قناتا أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 مباراة الأهلى والزمالك الليلة فى الدورى مع وجود أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها، ويعلق على المباراة 4 معلقين هم مدحت شلبى وبلال علام وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة.

الزمالك ضد الأهلي



يسعى الأهلى للثأر بعد هزيمته من الزمالك فى السوبر المحلى الذى أُقيم خلال فبراير الماضى بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية، ويرغب الأهلى أيضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدورى المُفضلة له.

يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدورى وتأكيد تفوقه على الأهلى بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبى الكرة المصرية.

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حكم مباراة الأهلي والزمالك



ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتى، ايڤان بيبك، ويدخلها الأهلى مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتى الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

الأهلي والزمالك





فى الأهلى، تبدو الظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتى فى مقدمتهم، محمود متولى الذى أُصيب فى مباراة أسوان الأخيرة بقطع فى الرابط الصلبى ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب فى الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحى فيما أعلن الجهاز الفنى جاهزية الأنجولى جيرالدو للمباراة.

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير افنى للأهلى فى مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتى فى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية.

أما فى الزمالك، اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، فى التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأى شكل خلال سير اللقاء والتركيز فى المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، حول الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق فى مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسى لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات فى بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".