شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي.. بالأرقام ماذا قدم لاعبو الوسط قبل القمة 120؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقول خبراء الكرة دائماً "من امتلك معركة وسط الملعب تسيد المباراة"، فالعبرة بالهيمنة على وسط الميدان دفاعاً وهجوماً، فمن خلاله تقطع الهجمات الخطيرة فى بدايتها، وتبدأ هجمات جديدة قد تشكل فرصة الفوز وحصد نقاط اللقاء عندما تتأزم المباراة.

الزمالك ضد الأهلي



وفى وسط الميدان تألق أكثر من لاعب خلال الموسم الجارى بين صفوف القطبين، وقبل القمة المرتقبة باتت معركة وسط الملعب ملتهبة للغاية فى ظل تألق اللاعبين، وعلى أرض استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، مع دقات التاسعة مساءً يوم السبت، تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار، حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين، حيث يسعى كل لاعب لإثبات جدارته بلقب الأفضل.

نستعرض ماذا قدم لاعبو الوسط قبل القمة 120..

عمرو السولية

شارك عمرو السولية فى 176 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، منهم 109 مباراة بالدورى، وسجل السولية مع المارد الأحمر 14 هدفاً وصنع 10 أخرى، فيما سجل 9 أهداف بالدورى فقط وصنع 8 أهداف.

فى الموسم الجاري، تفوق عمرو السولية على نفسه وهو ما أثبتته الاحصائيات، حيث بلغت دقة تمريره ٨٣%، والمراوغات الناجحة 28%، وفاز بالكرات 213 مرة، فيما فقد الكرة 43 مرة، وخلق 22 فرصة، وصنع 5 أهداف وسجل 4 أهداف.

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أليو ديانج





أما أليو ديانج والذى تعتبره جماهير الأهلى لاعب أفريقى بمواصفات أوروبية، فقد شارك مع الفريق الأحمر فى 23 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل هدفين وصنع مثلهما، إلا أن القيمة الأكبر لديانج تكمن فى قطع الكرات الحطيرة وتعطيل الهجمات المرتدة على مرمى الأهلى واستخلاص المرة لبدء هجمة جديدة، بالإضافة إلى قوته البدنية التى تساعده على التغلب فى المواجهات الثنائية.

طارق حامد





لاعب تجسدت فيه روح الفانلة البيضاء، بقوة فرسان ميت عقبة، وبوجوده فى الملعب فوسط الفريق الأبيض فى حالة ثورة مستمرة لا يهدأ طالما أنه فقد الكرة ولا يشعر بالراحة حتى يسجل الأبيض، طارق حامد شارك مع الزمالك فى 23 مباراة بالموسم الجارى صنع خلالهم هدفين.

فرجانى ساسي



الدولى التونسى الذى خطف قلوب الزملكاوية، شارك ساسى مع الزمالك فى 26 مباراة بالموسم الجاري، بلغت دقة تمريره 79%، والمراوغات ناجحة 35، فيما فاز بالكرات 194 مرة، وفقد الكرة 60 مرة، وخلق 13 فرصة، وصنع هدفين وسجل مثلهما.

حمدى فتحي





العائد من جديد بعد الشفاء من اصابة الركبة، بلغ إجمالى مشاركته فى الموسم الجارى حوالى 6 مباريات سجل خلالهم هدفاً واحداً، إلا أنه من اللاعبين الذى يمنحون وسط الملعب ثقل خاص وقادر على بناء الهجمات الخطيرة بكفاءة عالية.